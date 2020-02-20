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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:37 PM
بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشتركولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضا التعاون بين البلدين
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
، ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضا التعاون بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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