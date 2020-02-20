شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تحذر من أكل الجراد وتعلن تطهير المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكافحة وتطهير الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة. وقالت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نصح بعدم أكل الجراد نظراً لتسممه بمبيدات الرش ولتقديم بلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة

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