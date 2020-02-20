شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة جدة تزيل مخططا عشوائيا علي مساحة 65 ألف متر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزلت أمانة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية على مخططا عشوائياً بالنطاق بـ مساحة 65000م٢ تقريبًا وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا أن الفرق التابعة وبمشاركة مركز شرطة ذهبان أزالت عدد من التعديات بمخطط شرق النطاق بمساحة 650000م٢ تقريبًا.

وأكدت المهنا علي مواصلة الجهود الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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