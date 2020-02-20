شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لراية جيوش التوحيد في عهد الملك المؤسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت صورة تاريخية نادرة راية جيوش التوحيد في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحمل الملك المؤسس راية التوحيد لتوحيد البلاد فدانت له الصعاب بهمة علت برفع راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وفقا للصورة التاريخية التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز. وأثارت صورة راية جيوش التوحيد في عهد الملك المؤسس إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث لاقت تداولا واسعا.

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