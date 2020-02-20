شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تفاجىء الممرضة التي أنقذت شخص من الدهس بخميس مشيط (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاجأت وزارة الصحة الممرضة السعودية عائشة الشهري بتكريمها بعد إنقاذ شخص تعرض لحالة دهس أمس الأربعاء في خميس مشيط.
وجاء ذلك خلال لقاء الممرضة في برنامج الراصد حيث قال لها مقدم البرنامج أن وزارة الصحة قررت تكريمها الأسبوع القادم.
قالت الشهري إنها صادفت هي وأختها صفية وصديقتها منال الشهري، على طريق المدينة العسكرية في خميس مشيط أحد العمال تعرض لحادث مروري ما أدى إلى فقده الوعي حيث تم عمل إنعاش قلبي له وإسعافه بواسطة حقيبة الإسعافات الأولية التي كانت بحوزتهم.
وقدمت الشهري الشكر لوزارة الصحة مؤكدة أن هذا فخر لها ولأسرتها.
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