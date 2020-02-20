شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تستمر في تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م. ويأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول. وقالت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

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