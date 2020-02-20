شكرا لمتابعة خبر عن رئيس «الأمر بالمعروف» يصف الإخوان بالجماعة الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند إن الأحزاب السياسية الضالة كتنظيم الإخوان المسلمين تعتمد على التنكر للأوطان.

واستشهد السند بمقولة الإخوان الشهيرة وهي: “وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي” وهذا يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضًا من الدين والشريعة الإسلامية، لافنا إلي أن الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين في هذا الزمن وتسلط الأعداء.

ويأتي ذلك في المحاضرة التي ألقاها بالجامعة الإسلامية بعنوان “الانتماء واللحمة الوطنية” بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي وعدد كبير من منسوبي وطلاب الجامعة.