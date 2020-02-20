شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الكلاب الضالة تهدد الأطفال في أحد أحياء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو مواطن يوثق شكوى تقدم بها إلى أمانة منطقة الرياض تفيد بوجود كلاب ضالة في المنطقة تشكل خطرًا على سكان المنطقة وخاصة الأطفال. وتفاعلت أمانة الرياض مع شكوى المواطن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “. وردت قائلة : نشكر لك تواصلك، نرجو تزويدنا برقم البلاغ السابق حتى يتم متابعته.

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