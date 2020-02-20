شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسرائيل ‘‘نتنياهو‘‘ يفجر مفاجأة: نحلق فوق سماء السعودية ونزور مكة والمدينة بأوامر محمد بن سلمان!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاجأة حول تطور العلاقات بين السعودية وإسرائيل، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

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رئيس وزراء إسرائيل ‘‘نتنياهو‘‘ يفجر مفاجأة: نحلق فوق سماء السعودية ونزو مكة والمدينة بأوامر محمد بن سلمان!!

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وقال "نتنياهو" في تصريحات لقناة "هلا" الإسرائيلية الناطقة بالعربية: "اليوم الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية، وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة".

وأضاف رئيس وزراء كيان الاحتلال: "أعتقد اننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج".

وأكمل "نتنياهو": "إذا أخبرني أحدهم قبل 10 سنوات أننا سنصل إلى وضع تكون لنا فيه علاقات تتوطد باستمرار مع كل الدول العربية، باستثناء واحدة أو اثنتين لقلت له إن ذلك مجرد أحلام يقظة، لكن هذا ما يحدث اليوم".

وأردف رئيس وزراء كيان الاحتلال، بقوله: "لا يمكنني أن أخبرك كم مرة زرت فيها الدول العربية"، مستدركًا: "لكن صدقني هناك ما هو أكثر بشكل متصاعد".

ولفت "نتنياهو" إلى أنه "يوجد في السعودية مدونون يقولون فقط بيبي (نتنياهو) وفقط الليكود، وهذا يحدث في العالم العربي برمته"، وزعم أن الشارع العربي بات أكثر تقبلا للتطبيع مع إسرائيل.