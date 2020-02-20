«طقس العرب» يكشف توقعاته حول حركة الجراد خلال الساعات القادمة

توقع «طقس العرب» أن يتحرك الجراد سريعًا خلال الساعات القليلة القادمة نحو صحراء الربع الخالي ثم اليمن، وذلك كنتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد بشكل مباشر نحو هذه المناطق.

وفي وقت سابق وثقت مقاطع فيديو، أعدادًا كبيرة من أسراب الجراد الكثيفة بشوارع مدينتي الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية، ونشر حساب طقس العرب عبر تويتر، مقاطع فيديو تصور أسراب الجراد بالمدينتين، حيث ملأت أرضية الشوارع والأجواء.

قال «طقس العرب» تتحرك أسراب الجراد بشكل دائم مع اتجاه الرياح، وتلعب سرعة الرياح دورًا هامًّا في سرعة انتقاله من منطقة إلى أخرى، وبشكلٍ عام فإننا هنا نتحدث عن سرعة واتجاه الرياح في على سطح الأرض وصولًا حتى ارتفاع 500 قدم، وهو أعلى ارتفاع يُمكن للجراد الوصول له.

أشار إلى أن درجات الحرارة تساهم على توفير بيئة مناسبة لعيش الجراد وتكاثره، وتعد درجة الحرارة °26 هي الدرجة المفضلة والملائمة لتنقل وطيران الجراد، وعادة تطير الأسراب نهارًا إذا تجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ°26 مئوية.

كما أشار إلى أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تزايد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع بويضات الجراد التي تحتاج إلى امتصاص الماء، كذلك تساعد الأمطار على نمو النباتات التي تعتبر الغذاء والمأوى للجراد، علمًا أن فترة الجفاف تخفض من أعداد الجراد.

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