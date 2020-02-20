وفد طالبات جامعه جازان يزور الأقسام النسائية بإمارة المنطقة

زار وفد طالبات من كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان، اليوم الخميس، ديوان إمارة منطقة جازان، ضمن خطط التعاون، والتعريف بآلية العمل بالأقسام النسائية السابقة والحالية التي استحدثت مؤخرًا بإمارة جازان.

وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولات القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة والإعلام والإدارات المعنية بالتعريف بالأقسام النسائية بديوان الإمارة، فيما بدأت الجولة بالمركز الشامل لخدمات الجمهور؛ حيث قدمت مديرة قسم استقبال النساء ناجية عقيل شرحًا مفصلًا عن القسم، وكيفية استقبال المعاملات والشكاوي، وتمريرها للأقسام المختصة لإنهائها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن .

وشملت الزيارة العديد من الأقسام النسائية الأخرى بديوان الإمارة، ومنها (مركز الاتصالات الإدارية، وطريقة فرز المعاملات اليومية وتحويلها للجهات المختصة، والإدارة العامة للتطوير والتدريب والموارد البشرية).

واستمع وفد الطالبات، من مدير الموارد البشرية بالإمارة نزال العتيبي لشرح عن آلية العمل بالإدارة، ومتابعة طلبات الموظفين والترقيات والتوظيف والمفاضلة عليها، ومختلف أعمال القسم النسائي بالإدارة.

و أشار مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، إلى أن إمارة منطقة جازان تعمل بخطى متسارعة، وخطط منظمة لخدمة كافة المراجعين من مواطنين ومقيمين ومنسوبي الامارة، وذلك وفقا لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومتابعة وحرص وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ.

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وأضاف الزائري، أن المرأة تحظى بكل حقوقها الوظيفية والعملية في مجال عملها بدعم من القيادة الرشيدة، وهو ما تعمل وتهتم بتطبيقه إمارة المنطقة، مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمات عالية الجودة لمراجعيها.

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