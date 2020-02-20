بالصور.. «إيواء الرياض» تثقف 60 مستفيدًا ومستفيدة حول «كورونا»

نظمت دور الإيواء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس كورونا، استهدفت فيها 60 مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية بمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الأخرى.

أول تلك البرامج كانت بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالسيح ومركز صحي القطين قدمها د. خالد محمد آدم وتناول فيها عدة نقاط من أهمها التعريف بفيروس كورونا المستجد وبداية ظهوره وانتشاره وتحديد فصيلته ومدة حضانته وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أو السعال والعطاس.

واختتمت المحاضرة باستعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى. كما نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية محاضرة أخرى عن «فيروس كورونا» ألقتها مجموعة من فنيات التمريض بالدار تضمنت عددًا من المحاور كان منها: أعراض الإصابة بهذا الفيروس والعلاج وماهي الطرق التي تساعد على الوقاية منه؟ ونظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الرياض ركنًا توعويًا للتعريف بهذا الفيروس مع توضيح أعراضه وطرق انتقاله، صاحب تلك البرامج الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية.

يشار إلى أن تلك البرامج تأتي انطلاقًا من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزير الطاقة: تأثير كورونا على أسواق النفط يشبه «الحريق».. والتدخل مطلوب

عمره 3 أشهر.. رضيع يهزم فيروس كورونا في 10 أيام