مطار الأمير محمد بن عبد العزيز.. يحقق المركز الأول في رضاء المسافرين

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، حصول مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، على المركز الأول في رضاء المسافرين على مستوى مطارات المملكة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وبثت إمارة المدينة المنورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، مقطع فيديو أعدته الهيئة العامة للطيران المدني، أمانة منطقة المدينة المنورة، يرصد أبرز المعلومات والمميزات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول في رضاء المسافرين.

يسع 8 ملايين مسافر سنويًا

ووفقًا للهيئة العامة للطيران المدني أمانة منطقة المدينة المنورة، تبلغ الطاقة الاستيبعابية لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، 8 ملايين مسافر سنويًا.

وتبلغ الطاقة الاستيبعابية للمسجد الرئيس بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 2000 مصل، كما يحتوي على مرفق مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومراكز تسوق متنوعة.

كما يضم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي 94 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و24 منصة خدمة ذاتية، و6 أجهزة للتحقق ذاتيًا من وثائق السفر، و102 كاونتر للجوازات، و3 صالات لمسافري الدرجة الأولى والأعمال، فيما تبلغ مساحة الصالات مساحة الصالات 156 ألف متر مربع.

وفي شهر أبريل عام 2019 الماضي، تصدر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مؤشر رضاء المسافرين عن جودة خدمات المطارات.

وتنشر هيئة الطيران تقارير شهرية عن مستوى رضاء المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أهمية مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، المطار الرئيس للمدينة المنورة، ويبعد عنها بنحو 15 كيلو مترًا في الاتجاه الشمالي الشرقي، وتزداد أهميته باعتباره بوابة المسلمين الجوية للمسجد النبوي الشريف.

كما أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، يعد أحد منافذ وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين من الخارج، إلى المدينة المنورة، ونظرًا لأهميته هذه فقد اتجهت الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير المطار على مراحل عدة.

نشأة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

وترجع نشأة المطار إلى عام 1364 هجريا، و1945 ميلاديا، إذ كان عبارة عن خيمتين ومكان ممهد يضم عدة ممرات جانبية ترابية تسمح بهبوط الطائرات الصغيرة، وكان الركاب يتجمعون في المطار، ومن ثم يصعدون الطائرة مباشرة برفقة موظفي الخطوط.

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وبعد أن كان مطار الأمير محمد بن عبد العزيز يتم استخدامه في بداية إنشائه كمطار داخلي، أصبح يُستخدم في رحلات الحج من القاهرة ودمشق وإسطنبول، ومع تزايد الأعداد الكبيرة في رحلات الحج، تحول إلى مطار دولي عام 2006.

ضمن قائمة أفضل 100 مطار على مستوى العالم

وفي عام 2016، تم اختيار مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ضمن قائمة أفضل 100 مطار على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة «سكاي تراكس» العالمية.

وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني بإمارة المدينة المنورة، التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في عام 2015، وهو أول مطار يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل(BTO) .

ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، أول مطار في المملكة صديق للبيئة بالكامل، وأول مطار خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحصل على شهادة لييد الذهبية للبيئة LEED CERTIFICATE .

المركز الأول في الشرق الأوسط

وقد حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، المركز الأول عن فئة المطارات ذات السعة (5 إلى 15) مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI) الفائزين بجوائز جودة خدمات المطار لعام 2017.

ومن بين 343 مطارًا دوليًا، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الثاني مكرر كأفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط عن فئة المطارات «مليوني مسافر» سنويًا، وذلك وفقًا لنتائج استطلاع رضاء المسافرين عن جودة الخدمات التي تقدمها المطارات الدولية للعام 2017.

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