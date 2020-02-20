شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، في المؤتمر العلمي والتطبيقي بعنوان «سياسة الحياد وثقافة السلام»، الذي أقيم في معهد العلاقات الدولية في العاصمة عشق آباد.
وحضر الفعالية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف.
وشاركت سفارة المملكة بجناح في المعرض المقام بهذه المناسبة وعرضت فيه بعض الكتب والمنشورات التعريفية عن المملكة، بالإضافة إلى نبذة مختصرة حول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مقتطفات تعريفية عن قمة مجموعة العشرين (G20) المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضَا:
القيادة تهنّئ الرئيس «قربان محمدوف» بذكرى استقلال تركمانستان
كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين بتركمانستان يشارك في «سياسة الحياد وثقافة السلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.