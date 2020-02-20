سفير خادم الحرمين بتركمانستان يشارك في «سياسة الحياد وثقافة السلام»

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، في المؤتمر العلمي والتطبيقي بعنوان «سياسة الحياد وثقافة السلام»، الذي أقيم في معهد العلاقات الدولية في العاصمة عشق آباد.

وحضر الفعالية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف.

وشاركت سفارة المملكة بجناح في المعرض المقام بهذه المناسبة وعرضت فيه بعض الكتب والمنشورات التعريفية عن المملكة، بالإضافة إلى نبذة مختصرة حول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مقتطفات تعريفية عن قمة مجموعة العشرين (G20) المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.

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