وقف نزيف الشريط الأسود بالضبط

كشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور عن انخفاض في الحوادث في المملكة خلال العام الماضي 1440 بنسبة تجاوزت 53.8 %، مقارنة بالعام 1437، كما انخفضت الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية إذ بلغت نسبة الوفيات 35.1%، فيما بلغ انخفاض الإصابات نسبة 14.1 %.

انخفاض تدريجي

أظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الصادرة من وزارة الداخلية أن إجمالي الحوادث المرورية بلغت مليونا و633 ألفاً و 684 حادثا، وذلك من عام 1437 الذي سجلت فيه 533380 حادثاً مسجلة انخفاضاً تدريجيا للأعوام التالية وحتى العام الماضي 1440، والذي بلغت فيه 287353 حادثا مسجلة انخفاضا بنسبة 53.8 %، نتجت عنها 27863 حالة وفاة إذ سجلت 9061 وفاة عام 1437 لتشهد انخفاضاً تدريجيا خلال الأعوام لتصل إلى 5835 وفاة خلال العام الماضي بنسبة انخفاض 35.1 %، فيما بلغت الإصابات خلال نفس الفترة 133175 إصابة منخفضة بنسبة 14.1 % إذ كانت 38120 إصابة في عام 1437 لتصل إلى 32756 إصابة العام الماضي.

النسبة الأعلى

بينت الإحصائيات أن النسبة الأعلى للحوادث المرورية خلال 1440 سجلت خلال شهر شعبان بـ 26055 حادثا بنسبة 9 %، فيما تصدر شهر رمضان الأشهر في عدد الوفيات إذ بلغت فيه 550 بنسبة 9.4 %، أما الإصابات تصدرها شهر جمادى الآخرة بـ 3061 إصابة بنسبة 14.1 %.

ووفقاً للإحصائيات استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى في الحوادث المرورية بـ 79465 حادثاً بنسبة 27.6 %، ثم مكة المكرمة بـ 72490 حادثاً بنسبة 25.2 %، وحلت منطقة الباحة أخيرة بـ 1469 حادثاً بنسبة 0.5 %.

التكامل الهندسي

أرجع رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية الدكتور علي عثمان مليباري لـ»دوت الخليج»، أسباب انخفاض الحوادث المرورية، إلى 6 عوامل أهمها رفع مستوى الضبط المروري من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقوات أمن الطرق، والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يكفل في الحد من تقليل الحوادث المرورية، إضافة إلى التكامل الهندسي مع الجهات ذات العلاقة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والدور المقدم من وزارة الصحة والهلال الأحمر في تحسين زمن الاستجابة للطوارئ، فضلا عن قيام الجهات بالتوعية بشكل لافت وبارز من خلال حملات توعوية مرورية مكثفة.

6 عوامل ساهمت في انخفاض الحوادث

01

رفع مستوى الضبط المروري

02

التوسع في استخدام وسائل التقنية

03

التكامل الهندسي للجهات ذات العلاقة

04

تحسين مستوى السلامة على الطرق

05

تحسين زمن الاستجابة للطوارئ

06

حملات توعوية مرورية مكثفة

إجمالي الحوادث المرورية في المملكة خلال الأعوام الأربعة

1633684 حادثاً

1437

533380 حادثا

1438

460498 حادثا

1439

352453 حادثاً

1440

287353 حادثاً

إجمالي الوفيات خلال الأعوام الأربعة

27863 وفاة

إجمالي الإصابات خلال الأعوام الأربعة

133175 إصابة

خلال أشهر عام 1440

محرم

23277

453

2319

صفر

24697

497

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2765

ربيع الأول

24619

468

2707

ربيع الثاني

23382

536

2835

جمادى الأولى

24824

491

2871

جمادى الآخرة

25201

476

3061

رجب

25043

480

2817

شعبان

26055

458

2841

رمضان

23453

550

2903

شوال

24003

500

2758

ذي القعدة

21086

432

2348

ذي الحجة

21713

494

2531