وقف نزيف الشريط الأسود بالضبط

انخفاض تدريجي
أظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الصادرة من وزارة الداخلية أن إجمالي الحوادث المرورية بلغت مليونا و633 ألفاً و 684 حادثا، وذلك من عام 1437 الذي سجلت فيه 533380 حادثاً مسجلة انخفاضاً تدريجيا للأعوام التالية وحتى العام الماضي 1440، والذي بلغت فيه 287353 حادثا مسجلة انخفاضا بنسبة 53.8 %، نتجت عنها 27863 حالة وفاة إذ سجلت 9061 وفاة عام 1437 لتشهد انخفاضاً تدريجيا خلال الأعوام لتصل إلى 5835 وفاة خلال العام الماضي بنسبة انخفاض 35.1 %، فيما بلغت الإصابات خلال نفس الفترة 133175 إصابة منخفضة بنسبة 14.1 % إذ كانت 38120 إصابة في عام 1437 لتصل إلى 32756 إصابة العام الماضي.
النسبة الأعلى
بينت الإحصائيات أن النسبة الأعلى للحوادث المرورية خلال 1440 سجلت خلال شهر شعبان بـ 26055 حادثا بنسبة 9 %، فيما تصدر شهر رمضان الأشهر في عدد الوفيات إذ بلغت فيه 550 بنسبة 9.4 %، أما الإصابات تصدرها شهر جمادى الآخرة بـ 3061 إصابة بنسبة 14.1 %.
ووفقاً للإحصائيات استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى في الحوادث المرورية بـ 79465 حادثاً بنسبة 27.6 %، ثم مكة المكرمة بـ 72490 حادثاً بنسبة 25.2 %، وحلت منطقة الباحة أخيرة بـ 1469 حادثاً بنسبة 0.5 %.
التكامل الهندسي
أرجع رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية الدكتور علي عثمان مليباري لـ»دوت الخليج»، أسباب انخفاض الحوادث المرورية، إلى 6 عوامل أهمها رفع مستوى الضبط المروري من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقوات أمن الطرق، والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يكفل في الحد من تقليل الحوادث المرورية، إضافة إلى التكامل الهندسي مع الجهات ذات العلاقة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والدور المقدم من وزارة الصحة والهلال الأحمر في تحسين زمن الاستجابة للطوارئ، فضلا عن قيام الجهات بالتوعية بشكل لافت وبارز من خلال حملات توعوية مرورية مكثفة.
6 عوامل ساهمت في انخفاض الحوادث
01
رفع مستوى الضبط المروري
02
التوسع في استخدام وسائل التقنية
03
التكامل الهندسي للجهات ذات العلاقة
04
تحسين مستوى السلامة على الطرق
05
تحسين زمن الاستجابة للطوارئ
06
حملات توعوية مرورية مكثفة
إجمالي الحوادث المرورية في المملكة خلال الأعوام الأربعة
1633684 حادثاً
1437
533380 حادثا
1438
460498 حادثا
1439
352453 حادثاً
1440
287353 حادثاً
إجمالي الوفيات خلال الأعوام الأربعة
27863 وفاة
إجمالي الإصابات خلال الأعوام الأربعة
133175 إصابة
خلال أشهر عام 1440
محرم
23277
453
2319
صفر
24697
497
2765
ربيع الأول
24619
468
2707
ربيع الثاني
23382
536
2835
جمادى الأولى
24824
491
2871
جمادى الآخرة
25201
476
3061
رجب
25043
480
2817
شعبان
26055
458
2841
رمضان
23453
550
2903
شوال
24003
500
2758
ذي القعدة
21086
432
2348
ذي الحجة
21713
494
2531
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