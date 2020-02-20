مدير صحة عسير يوجه بوضع جدول زمني للمشاريع

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري، بحصر جميع المشاريع الهندسية والطبية وتحديد جدول موحد يوضح نسب الإنجاز، وتحديد أي تحديات أمام تلك المشاريع وفق خط زمني واضح. كما تضمن توجيهه أن يقوم مكتب إدارة المشاريع المؤسسي PMO بصحة عسير بمتابعة المشاريع ورفع تقرير أسبوعي له لكي يتابعها شخصياً، ومباشرة معالجة أي عوائق بشكل مباشر، بما يضمن عدم حدوث أي تقصير أو تأخر في الإنجاز، وذلك لكي تقدم تلك المشاريع خدماتها للمواطنين في أقرب وقت.

كما وجه بتكريم إخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري، والمتدربة صفيه فايز الشهري إخصائية تمريض، والمتدربة منال يحيى الشهري إخصائية تمريض، وذلك نظير ما قمن به من عمل إنساني نبيل وغير مستغرب، تمثل في مباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط ومتابعتهم لحالته حتى وصول الهلال الأحمر، مؤكداً اعتزازه بهن، وأن ما قمن به هو مصدر فخر واعتزاز.