مدير صحة عسير يوجه بوضع جدول زمني للمشاريع

كما وجه بتكريم إخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري، والمتدربة صفيه فايز الشهري إخصائية تمريض، والمتدربة منال يحيى الشهري إخصائية تمريض، وذلك نظير ما قمن به من عمل إنساني نبيل وغير مستغرب، تمثل في مباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط ومتابعتهم لحالته حتى وصول الهلال الأحمر، مؤكداً اعتزازه بهن، وأن ما قمن به هو مصدر فخر واعتزاز.
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