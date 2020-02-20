السعودية اليوم / الأردن تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا



عمّان 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة هانوا قرب فرانكفورت وسط ألمانيا، والذي أسفر عن سقوط 11 قتيلاً.

وجدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الدعوة إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة أشكال الإرهاب كافة، وخطاب الكراهية والعنصرية أياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأعرب في بيان صحفي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

// انتهى//

22:32ت م

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