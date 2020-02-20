السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل رئيس الأركان العامة بجمهورية إثيوبيا



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، في مقر مركز التحالف بالرياض ، معالي رئيس الأركان العامة بجمهورية إثيوبيا الفريق آدم محمد والوفد المرافق له .

واستعرض الجانبان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات .

وأوضح الأمين العام خلال اللقاء أهداف التحالف والإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب في مجالاته الأربعة ( الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).

وأكد أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه أثنى معالي الفريق آدم محمد على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لتنسيق وتكثيف جهود الدول الإحدى والأربعين الأعضاء بالتحالف في الحرب الدولية على الإرهاب .

ويأتي اللقاء في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين .

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22:27ت م

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