

دبي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم حفل ختام التمرين التعبوي المشترك " تمرين أمن الخليج العربي 2 " ، الذي أقيم في دبي وشهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين .

وقد شهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين ، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم ، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك ، قد زاروا في وقت سابق اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) في مدينة دبي ، حيث كان في استقبالهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة ، وعرض حول ما يحتويه معرض إكسبو 2020 و المشاركات الدولية فيه.

// انتهى //

22:09ت م

0296





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بحضور سمو وزير الداخلية .. نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك " تمرين أمن الخليج العربي 2 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.