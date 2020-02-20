السعودية اليوم / تونس تدين الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمدينة هانوا الألمانية



تونس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أدانت تونس بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة هانوا قرب فرانكفورت وسط ألمانيا، والذي راح ضحيته 11 قتيلاً.

وجددت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم دعوتها إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة أشكال العنف كافة، والتطرف والإرهاب المهددة لأمن وسلامة الدول، ولثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر بين شعوب العالم.

وعبرت عن تعاطفها مع الشعب الألماني ومساندتها جهود ألمانيا في مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة والتطرف العنيف للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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21:46ت م

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