السعودية اليوم / الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي يلتقي برئيس أركان القوات البرية الباكستانية



الرباط 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

التقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي اليوم بالرباط برئيس أركان القوات البرية الباكستانية الجنرال قمر جاويد باجوا الذي يزور المغرب حاليًا.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة العامة للدفاع الوطني المغربي أن الجانبين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع بين البلدين، والتي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة في تعزيز هذه الروابط مستقبلاً.

وأضاف البيان أن المسؤولين بحثا أيضًا مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، خاصة تقاسم التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين، وتبادل زيارات الوفود العسكرية، وكذلك توقف سفن باكستانية في موانئ مغربية.

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21:45ت م

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