السعودية اليوم / "الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية



جدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

قررت الخطوط الجوية العربية

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

// انتهى //

21:43ت م

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جدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسقررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 م تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.// انتهى //21:43ت م0289

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