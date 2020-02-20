السعودية اليوم / اختتام الملتقى الربيعي الرابع لمعلمات اللغة الإنجليزية "Smet 2020" بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي قسم اللغة الإنجليزية اليوم الملتقى الربيعي الرابع لمعلمات اللغة الإنجليزية (Smet 2020) بعنوانSlos Targeting ring growth Measuring Progress، وذلك بمقر مدارس عبد الرحمن فقيه للبنات بمكة المكرمة .

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري أن الملتقى يعد تجمعاً يعني بنواتج التعلم للغة الإنجليزية؛ حيث تلتقي فيه التجارب والخبرات، ويهدف إلى تطوير مهارات المعلمات ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات باللغة الإنجليزية، مؤكدة على دور الملتقى في الارتقاء بمخرجات التعليم والاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية وبيوت الخبرة بالمختصين في الجامعات العلمية ليدفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية والتقدم المعرفي نحو الإبداع والتميز، مثمنة جهود قسم اللغة الإنجليزية بتعليم مكة بقيادة الأستاذة بثينة الأمير وفريق العمل على ما يبذلونه من جهود معرفية وتعليمية وتدريبية لتحقيق رؤية وأهداف وزارة التعليم بالمملكة العربية

من جانبها أفادة رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بثينة الأمير أن الوزارة تسعى إلى التأمل في العملية التعليمية بدءً من صياغة الأهداف التعليمية مرورًا بطرق التدريس وختامًا بأساليب التقويم الحديثة، مما يجعل ذلك محط استفسار نحو مدى الحاجة من تغيير أساليب التدريس أكثر، أو التغيير في أساليب التقويم أكثر بما يتناسب مع مهارات القرن 21 واحتياج سوق العمل دعمًا لرؤية المملكة 2030، لذا جاءت ورش هذا اللقاء لتجيب عن تلك الاستفسارات، مختتمة كلمتها بشكر الجميع على الحضور لزيادة المعارف وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، والشكر موصول لمدارس فقيه على الاستضافة وحسن الاستقبال.

يذكر أن مكة تُعد SMET مكانًا لتبادل أحدث الأفكار والمفاهيم والأبحاث، وفرصة للمشرفين والمدرسين للالتقاء ومناقشة وإنشاء شبكات مهنية في المنطقة المحلية فيما جاء الهدف الرئيس من مكة المكرمة SMET توفير فرصة للأكاديميين والمهنيين من مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات.

// انتهى //

21:34ت م

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مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي قسم اللغة الإنجليزية اليوم الملتقى الربيعي الرابع لمعلمات اللغة الإنجليزية (Smet 2020) بعنوانSlos Targeting ring growth Measuring Progress، وذلك بمقر مدارس عبد الرحمن فقيه للبنات بمكة المكرمة .وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري أن الملتقى يعد تجمعاً يعني بنواتج التعلم للغة الإنجليزية؛ حيث تلتقي فيه التجارب والخبرات، ويهدف إلى تطوير مهارات المعلمات ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات باللغة الإنجليزية، مؤكدة على دور الملتقى في الارتقاء بمخرجات التعليم والاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية وبيوت الخبرة بالمختصين في الجامعات العلمية ليدفع عجلة خارطة المنظومة التعليمية والتقدم المعرفي نحو الإبداع والتميز، مثمنة جهود قسم اللغة الإنجليزية بتعليم مكة بقيادة الأستاذة بثينة الأمير وفريق العمل على ما يبذلونه من جهود معرفية وتعليمية وتدريبية لتحقيق رؤية وأهداف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، إضافة إلى 20 ورشة تعليمية وتدريبية، ومعرض مصاحب لمشاريع وبرامج المشرفات والمعلمات الموفدات من ضمن برنامج التطوير مهني النوعي (خبرات) من خلال 14 مشروعاً.من جانبها أفادة رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بثينة الأمير أن الوزارة تسعى إلى التأمل في العملية التعليمية بدءً من صياغة الأهداف التعليمية مرورًا بطرق التدريس وختامًا بأساليب التقويم الحديثة، مما يجعل ذلك محط استفسار نحو مدى الحاجة من تغيير أساليب التدريس أكثر، أو التغيير في أساليب التقويم أكثر بما يتناسب مع مهارات القرن 21 واحتياج سوق العمل دعمًا لرؤية المملكة 2030، لذا جاءت ورش هذا اللقاء لتجيب عن تلك الاستفسارات، مختتمة كلمتها بشكر الجميع على الحضور لزيادة المعارف وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، والشكر موصول لمدارس فقيه على الاستضافة وحسن الاستقبال.يذكر أن مكة تُعد SMET مكانًا لتبادل أحدث الأفكار والمفاهيم والأبحاث، وفرصة للمشرفين والمدرسين للالتقاء ومناقشة وإنشاء شبكات مهنية في المنطقة المحلية فيما جاء الهدف الرئيس من مكة المكرمة SMET توفير فرصة للأكاديميين والمهنيين من مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات.// انتهى //21:34ت م0287

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.