السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينظم ملتقى الرياضيات الثاني "تميزي في تحصيلي الدراسي



مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 20 فبراير 2020م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي اليوم فعاليات ملتقى الرياضيات الثاني "تميزي في تحصيلي الدراسي " بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري وعدد من القيادات التربوية والمشرفات والمعلمات التربويات وذلك بمقر إدارة التعليم ( بنات) بالعاصمة المقدسة .

وأوضحت لمياء بشاوري أن جودة التعليم تعد الضمانة الرئيسة لتحقيق الريادة في التعليم، ومن هنا ركزت المملكة جهودها على تجويد نظامها التعليمي وتحديثه وفق أحدث الخبرات والممارسات الدولية في عمليات التعليم والتعلم والتقويم ، موضحة أن ملتقى الرياضيات الثاني يهدف إلى تعزيز الدور الإشرافي في تطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها وأن الملتقى استهدف 200 معلمة ومشرفة رياضيات .

من جانبها أشارت رئيسة قسم الرياضيات ابتسام المالكي إلى أن قسم الرياضيات يحرص على إقامة هذا الملتقى تمشياً مع اهتمامات وزارة التعليم لتحسين نواتج التعلم المعرفية والمهارية واستهدافها بالدعم والتصحيح، ومتابعة مستوى التحسن وتوثيقه كمياً ونوعياً للتأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات التنمية مع دعم البرامج والفعاليات والمناشط المنفذة في المدرسة.

وافتتح الجلسة الأولى للملتقى بورقة عمل بعنوان "قياسي سر نجاحي" تطرقت لرفع التحصيل الدراسي و تطرقت إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطالبات في مادة الرياضيات وتنمية مستوياتهن التحصيلية لتحقيق أفضل النتائج، وطُبقت خطة اعتمد فيها بشكل أكبر على بوابة عين وربطها ببوابة المستقبل "كلاسيرا" مع طالبات الصف الخامس والسادس الابتدائي بابتدائية المعرفة الأهلية وفق منهجية التخطيط والتنفيذ والتقويم لتحقيق أفضل النتائج.

وبدأت الجلسة الثانية للملتقى بمبادرة الحقيبة المنهجية للمفردات

وفي ختام الملتقى تم تكريم جميع المشاركات من مشرفات تربويات ومعلمات في الملتقى .

// انتهى //

21:30ت م

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مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 20 فبراير 2020م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي اليوم فعاليات ملتقى الرياضيات الثاني "تميزي في تحصيلي الدراسي " بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري وعدد من القيادات التربوية والمشرفات والمعلمات التربويات وذلك بمقر إدارة التعليم ( بنات) بالعاصمة المقدسة .وأوضحت لمياء بشاوري أن جودة التعليم تعد الضمانة الرئيسة لتحقيق الريادة في التعليم، ومن هنا ركزت المملكة جهودها على تجويد نظامها التعليمي وتحديثه وفق أحدث الخبرات والممارسات الدولية في عمليات التعليم والتعلم والتقويم ، موضحة أن ملتقى الرياضيات الثاني يهدف إلى تعزيز الدور الإشرافي في تطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها وأن الملتقى استهدف 200 معلمة ومشرفة رياضيات .من جانبها أشارت رئيسة قسم الرياضيات ابتسام المالكي إلى أن قسم الرياضيات يحرص على إقامة هذا الملتقى تمشياً مع اهتمامات وزارة التعليم لتحسين نواتج التعلم المعرفية والمهارية واستهدافها بالدعم والتصحيح، ومتابعة مستوى التحسن وتوثيقه كمياً ونوعياً للتأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات التنمية مع دعم البرامج والفعاليات والمناشط المنفذة في المدرسة.وافتتح الجلسة الأولى للملتقى بورقة عمل بعنوان "قياسي سر نجاحي" تطرقت لرفع التحصيل الدراسي و تطرقت إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطالبات في مادة الرياضيات وتنمية مستوياتهن التحصيلية لتحقيق أفضل النتائج، وطُبقت خطة اعتمد فيها بشكل أكبر على بوابة عين وربطها ببوابة المستقبل "كلاسيرا" مع طالبات الصف الخامس والسادس الابتدائي بابتدائية المعرفة الأهلية وفق منهجية التخطيط والتنفيذ والتقويم لتحقيق أفضل النتائج.وبدأت الجلسة الثانية للملتقى بمبادرة الحقيبة المنهجية للمفردات الرياضية "، وتسليط الضوء على مسابقة الكانجارو والتي تعد مسابقة من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 7 ملايين طالب وطالبة، والتي تستهدف تشجيع الطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهن اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعلم الرياضيات.وفي ختام الملتقى تم تكريم جميع المشاركات من مشرفات تربويات ومعلمات في الملتقى .// انتهى //21:30ت م0285

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