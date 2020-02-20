السعودية اليوم / الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا يشتبه بتورطه في حادثة طعن بمسجد وسط العاصمة لندن



لندن 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم شخصًا يشتبه بتنفيذه جريمة طعن بمسجد ريجنتس بارك وسط العاصمة لندن.

ونُقل شيخ سبعيني أُصيب أثناء وقوع الجريمة بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، فيما لم ترد بعد تفاصيل أكثر عن دوافع الهجوم.

من جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان عن حزنه العميق تجاه الحادثة، حيث قال " أنا حزين للغاية لسماع نبأ الهجوم، وإنه أمر مروع يحدث مثل هذا الأمر خاصة في مكان العبادة".

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21:07ت م

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