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شكرا لقرائتكم التعليم تحدد الخطوة التالية لحركة النقل بعد إغلاق نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم تحدد الخطوة التالية لحركة النقل بعد إغلاق نظام نور
متابعات الخليج 365 – الرياض
حددت وزارة التعليم الخطوة التالية الواجب اتباعها بعد إغلاق باب التقديم في نظام نور على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت وزارة التعليم، أن الخطوة المقبلة بعد إغلاق النظام هي طباعة الإقرار والاستمارة، وذلك بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ ولمدة (5) أيام، ومن ثم رفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل.
وتابعت أن باب التقديم في نظام نور على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديث البيانات واعتمادها، سيتم إغلاقه في تمام الساعة الـ12 ليلًا.
ودعت وزارة التعليم الراغبين في التقدم لحركة النقل لهذا العام بسرعة إدخال الرغبات قبل موعد الإغلاق، مضيفة أنه بالإمكان الانسحاب من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام ضمن حركة النقل 1441هـ.
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