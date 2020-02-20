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أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة منذ 52 عامًا ويقبّل رأسها

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2020-02-20

أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة منذ 52 عامًا ويقبّل رأسها

متابعات الخليج 365 – الرياض

‏زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق منزل المواطنة في الأفلاج التي ترفع علم المملكة على منزلها من 52 سنة بمحافظة الأفلاج.

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ووثق مقطع فيديو أمير منطقة الرياض، وهو يقبّل رأس سيدة ثمانينية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الأفلاج.

وقال الأمير فيصل بن بندر، وهو يقبّل رأسها: “أنت رفعت العلم ويجب أن ترفعي رأسك”، حيث ردت قائلة : “والله إن دمعتي تفرّ من عيني بينما أقوم برفعه ولا يرفعه إلا أنا”.

وأضافت أنها تقوم بذلك منذ نصف قرن بدون أي رغبة في الشهرة، وإنما من دافع قلبها وحبها لوطنها وبلادها وقيادتها، سائلة الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وقيادته.

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