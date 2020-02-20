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2020-02-20 الخطوط السعودية تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن لغوانزو الصينية متابعات الخليج 365 – واس قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 م تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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