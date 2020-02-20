اخبار السعوديه

الخطوط السعودية تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن لغوانزو الصينية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الخطوط تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن لغوانزو الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-20

الخطوط السعودية تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن لغوانزو الصينية

متابعات الخليج 365 – واس

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 م تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.
وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

تابعنا على 193123c461.jpg تواصل معنا على731cb07e40.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن لغوانزو الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا