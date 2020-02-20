شكرا لقرائتكم فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات الحوثيين في نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-20 فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات الحوثيين في نهم متابعات الخليج 365 – الرياض استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. Advertisements وتأتي غارات التحالف العربي ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم ضد الميليشيات الانقلابية. وقصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العدة والعتاد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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