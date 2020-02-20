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تعاون بين «البيئة» وجامعة نورة لتشجيع الأبحاث التخصصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومديرة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس العيسى أمس، اتفاقية تعاون لتطوير المجالات البيئية «الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية»، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، بما يتوافق مع رؤية 2030.

ويأتي توقيع الاتفاقية للاستفادة من خبرات وقدرات كل طرف، لتعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك من خلال إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات علاقة بالبيئة كالدبلومات المتوسطة، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والدراسات العليا، وتوفير دورات تدريبية لمنسوبي الوزارة والجهات الخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى إتاحة فرص تدريبية لطالبات جامعة الأميرة نورة في قطاعات الوزارة المختلفة.

سيعمل الطرفان على: