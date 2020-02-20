، في تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي" ،

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استعرض مستشفى ظلم العام، صباح أمس؛ الفوائد الصحية للمشي، مقدماً الإرشادات الصحية والمناسبة للمشي لطلاب الابتدائية والمتوسطة.
جاء ذلك في تعاون صحي تعليمي بين مستشفى ظلم العام ومدرسة ظلم الابتدائية والمتوسطة للبنين؛ حيث جرى تفعيل المشروع الوطني للمشي "#امش 30"، داخل المدرسة.
وقدمت للطلاب خلال الفعاليات نصائح وإرشادات صحية، فيما استعرضت فوائد المشي وتعريف الطلاب بتطبيق خطوات المشي، ووزّعت منشورات توعوية وأقيم تحدّي المشي بين الطلاب.
يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي؛ وذلك عبر العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات؛ أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).
مستشفى ظلم العام امش 30
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 09:56 PM
فعاليات نظّمها مستشفى ظلم بالتعاون مع المدرسة الابتدائية والمتوسطةفي تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي"
استعرض مستشفى ظلم العام، صباح أمس؛ الفوائد الصحية للمشي، مقدماً الإرشادات الصحية والمناسبة للمشي لطلاب الابتدائية والمتوسطة.
جاء ذلك في تعاون صحي تعليمي بين مستشفى ظلم العام ومدرسة ظلم الابتدائية والمتوسطة للبنين؛ حيث جرى تفعيل المشروع الوطني للمشي "#امش 30"، داخل المدرسة.
وقدمت للطلاب خلال الفعاليات نصائح وإرشادات صحية، فيما استعرضت فوائد المشي وتعريف الطلاب بتطبيق خطوات المشي، ووزّعت منشورات توعوية وأقيم تحدّي المشي بين الطلاب.
يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي؛ وذلك عبر العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات؛ أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).
، في تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي" ،
المصدر : الخليج 365
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