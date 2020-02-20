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ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين؛ أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إنْ كان هذا الاتجاه سيستمر.
وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف؛ عن شعوره بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، معتبرًا أنه هذا ليس وقت الشعور بالرضا.
وبيّن "جيبريسوس" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في باقي أنحاء العالم؛ منخفض للغاية مقارنة بالصين، مشيرًا إلى أن الوضع قد لا يستمر على هذا الحال لفترة طويلة.فيروس كورونا الجديد الصين منظمة الصحة العالمية
"الصحة العالمية": تراجع كورونا في الصين مبشرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين؛ أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إنْ كان هذا الاتجاه سيستمر.
وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف؛ عن شعوره بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، معتبرًا أنه هذا ليس وقت الشعور بالرضا.
وبيّن "جيبريسوس" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في باقي أنحاء العالم؛ منخفض للغاية مقارنة بالصين، مشيرًا إلى أن الوضع قد لا يستمر على هذا الحال لفترة طويلة.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:47 PM
"جيبريسوس" أشار إلى تناقص الإصابات في العالم
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين؛ أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إنْ كان هذا الاتجاه سيستمر.
وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف؛ عن شعوره بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، معتبرًا أنه هذا ليس وقت الشعور بالرضا.
وبيّن "جيبريسوس" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في باقي أنحاء العالم؛ منخفض للغاية مقارنة بالصين، مشيرًا إلى أن الوضع قد لا يستمر على هذا الحال لفترة طويلة.
، "الصحة العالمية": تراجع كورونا في الصين مبشر ،
المصدر : الخليج 365
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