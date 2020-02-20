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غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم (الخميس) مرسومًا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسومًا "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".
والسلطان الجديد (65 عامًا)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرًا للتراث والثقافة في التسعينيات.عمان سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 09:31 PM
أزال عبارة تشير إلى سلفه
غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم (الخميس) مرسومًا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسومًا "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".
والسلطان الجديد (65 عامًا)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرًا للتراث والثقافة في التسعينيات.
، بعد انتهاء الحداد على "قابوس".. سلطان عمان يعدل النشيد الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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