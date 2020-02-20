محمد بن مسعود - الدمام - بإشراف الوزارة وعبر المركز الصحي "2" افتتحت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" المركز الصحي "1" لتقديم خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المقيمة بالعاصمة المقدسة. جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور خالد ظفر بحي الخالدية بمكة المكرمة. ‏ويقدم المركز الصحي الوقائي خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المختلفة المقيمة بمكة وبإشراف مباشر من وزارة الصحة. ‎ مكة المكرمة حملة تطعيم صحة مكة المكرمة مكة المكرمة حملة تطعيم صحة مكة المكرمة "درهم وقاية" تقدم التطعيمات الأساسية للأطفال من أبناء الجاليات بمكة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-02-20 افتتحت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" المركز الصحي "1" لتقديم خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المقيمة بالعاصمة المقدسة. جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور خالد ظفر بحي الخالدية بمكة المكرمة. Advertisements ‏ويقدم المركز الصحي الوقائي خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المختلفة المقيمة بمكة وبإشراف مباشر من وزارة الصحة. ‎ 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 09:15 PM بإشراف الوزارة وعبر المركز الصحي "2" بإشراف الوزارة وعبر المركز الصحي "2" افتتحت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" المركز الصحي "1" لتقديم خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المقيمة بالعاصمة المقدسة. جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور خالد ظفر بحي الخالدية بمكة المكرمة. ‏ويقدم المركز الصحي الوقائي خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المختلفة المقيمة بمكة وبإشراف مباشر من وزارة الصحة. ‎ ، "درهم وقاية" تقدم التطعيمات الأساسية للأطفال من أبناء الجاليات بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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