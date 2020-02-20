، الأشعة تؤكد إصابة هوساوي في العضلة الخلفية و"هندي" بالتواء في الكاحل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلايلي وساريتش جاهزان لمواجهة الفتح

كشف نادي الأهلي أن لاعبي الفريق الكروي الأول معتز هوساوى وعبدالباسط هندي سيغيبان إلى قرابة أسبوعين عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت بهما، مبينًا جاهزية يوسف بلايلي والبوسني الفيس ساريتش لمباراة الفريق أمام الفتح يوم غدٍ الجمعة.

حيث أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي التونسي الدكتور حاتم جمعة، الحالات البدنية لكل اللاعبين الموجودين في العيادة الطبية بالنادي.

وأشار إلى أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، قد بيّنت سلامة الكاحل وجاهزيته لمواجهة الفتح غدًا الجمعة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن معتز هوساوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته إلى العلاج والتأهيل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الأشعة التي أجراها الكابتن عبدالباسط هندي قد بيّنت إصابته بالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أعلن عن جاهزية محترف الفريق البوسني الفيس ساريتش، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، كما دخل المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل، وحاجته إلى أسبوع من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.الأهلي