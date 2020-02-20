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نائب المحافظ المساعد للمعاهد يتفقد المنشأة التدريبية بحوطة بني تميم

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محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بما شاهده من انضباط ومستوى رفيع في التدريب والإنتاجية

قام نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للمنشأة التدريبية بحوطة بني تميم.

وتفصيلاً، كان في استقبال "أبا حسين" لدى وصوله، مدير إدارة المعهد الصناعي الثانوي، ومدير فرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل ومنسوبو المنشأة، وقام بجولة تفقدية على الأقسام والإدارات المساندة.

وأشاد "أبا حسين" بما شاهده من انضباط في الحضور والتزام بالعمل ومستوى رفيع في التدريب والإنتاجية، مقدماً شكره للقائمين على المنشأة وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

نائب المحافظ المساعد للمعاهد يتفقد المنشأة التدريبية بحوطة بني تميم

حوطة بني تميم

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 08:45 PM

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أشاد بما شاهده من انضباط ومستوى رفيع في التدريب والإنتاجية

نائب المحافظ المساعد للمعاهد يتفقد المنشأة التدريبية بحوطة بني تميم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قام نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للمنشأة التدريبية بحوطة بني تميم.

وتفصيلاً، كان في استقبال "أبا حسين" لدى وصوله، مدير إدارة المعهد الصناعي الثانوي، ومدير فرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل ومنسوبو المنشأة، وقام بجولة تفقدية على الأقسام والإدارات المساندة.

وأشاد "أبا حسين" بما شاهده من انضباط في الحضور والتزام بالعمل ومستوى رفيع في التدريب والإنتاجية، مقدماً شكره للقائمين على المنشأة وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

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المصدر : الخليج 365

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