، حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - والشرطة تعتقل مشتبهًا به

اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.

وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".



وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".