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اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:37 PM
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:52 PM
والشرطة تعتقل مشتبهًا به
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
، حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن ،
المصدر : الخليج 365
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