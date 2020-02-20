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أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.
وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.
وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.
مهاجم ألمانيا قتل أمه وانتحر.. والضحايا بينهم أجانبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.
وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.
وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:33 PM
عنصري متطرف يدعى "توبياس ر"
أفاد الادعاء الاتحادي الألماني اليوم (الخميس)، بأن ضحايا إطلاق النار في هاناو، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ألمان وأجانب تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عامًا.
وأضاف الادعاء، للمرة الأولى، أن المشتبه به رجل ألماني عمره 43 عامًا يدعى توبياس ر، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، أوضح المدعي العام بيتر فرانك، أن المشتبه به نشر بيانًا على الإنترنت بنظريات المؤامرة وآراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.
وأضاف أن المشتبه به وضع على صفحته رسائل مصورة وأفكارًا غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية.
، مهاجم ألمانيا قتل أمه وانتحر.. والضحايا بينهم أجانب ،
المصدر : الخليج 365
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