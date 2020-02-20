شكرا لمتابعة خبر عن المرور : ضبط ضغط الإطارات يجعل قيادة المركبة أكثر سهولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة أن يهتم قائد المركبة بالحفاظ على ضغط الإطارات بشكل صحيح. وأكدت أن الاهتمام بضغط الإطارات يجعل قيادة المركبة أكثر أمنًا وسهولة. Advertisements ونصحت بفحص الإطارات بشكل دوري، والتأكد من ضغط الهواء حسب دليل المستخدم الخاص بالسيارة.

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