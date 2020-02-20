شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صااحب السمو المكلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور المملكة لمدة 3 أيام. وجاء ذلك في إطار زيارة يجريها بومبيو إلى المملكة بدأت الأربعاء حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية. وكان بومبيو قد قال : هناك حاجة مستمرة للوقوف مع المملكة في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة. Advertisements

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