شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو تساقط الجراد بفعل الأمطار في الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر أن فيديو تساقط الجراد على الأرض في جنوب قرية لينة بالحدود الشمالية، ليس صحيح. وقالت المصادر إن الفيديو تم توثيقه على الأغلب بمنطقة خارج نطاق الحدود الشمالية؛ لافتين إلى أن ما يتساقط في الفيديو ليست جراد وأنما أوراق شجر. وكانت صحيفة “صدى” نشرت فيديو أمس الأربعاء يرصد هطول الأمطار وتساقط أشياء تبدو مثل الجراد. اقرأ أيضا:

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