شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الجراد الذي أخفى شجرة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني؛ عن حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر فيه أسراباً من الجراد فوق شجرة في مكة المكرمة.

وقال الشمراني إن المقطع المتداول للجراد الذي تسبب في إخفاء شجرة بمكة “غير صحيح، وهو مقطع منذ سنوات ماضية، وغير معروف موقعه: هل هو داخل المملكة أم خارجها؟”.

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وأكد أن منطقة مكة المكرمة حاليًّا خالية من أسراب الجراد.

وكانت ” صدى ” نشرت مقطع ظهر فيه تجمع كميّة هائلة من الجراد على شجرة واحدة في مكة، الأمر الذي تسبب في اختفاء الشجرة.

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