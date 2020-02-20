شكرا لمتابعة خبر عن شاهد مواطنة تسدل خصلتين من شعرها أثناء عودتها من السوق قبل 74 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة نادرة، امرأة من منطقة جازان وتحديدًا في وادي عتود، وهي عائدة إلى منزلها في مايو 1946مـ .

وأوضحت الصورة، الزي الذي كانت ترتديه النساء في تلك الحقبة، إذ كانت ترتدي عباءة وخِمارًا وتسدل خصلتيْن من شعرها.

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وترجع الصورة إلى متحف بيت ريفرز، جامعة أكسفورد، وقد كتب في الأرشيف بأنها عائدة إلى المنزل من السوق حيث قامت بتبادل الزبدة مقابل بعض الحبوب التي تحملها فوق كتفها.