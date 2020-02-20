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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد مواطنة تسدل خصلتين من شعرها أثناء عودتها من السوق قبل 74 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة نادرة، امرأة من منطقة جازان وتحديدًا في وادي عتود، وهي عائدة إلى منزلها في مايو 1946مـ .
وأوضحت الصورة، الزي الذي كانت ترتديه النساء في تلك الحقبة، إذ كانت ترتدي عباءة وخِمارًا وتسدل خصلتيْن من شعرها.
وترجع الصورة إلى متحف بيت ريفرز، جامعة أكسفورد، وقد كتب في الأرشيف بأنها عائدة إلى المنزل من السوق حيث قامت بتبادل الزبدة مقابل بعض الحبوب التي تحملها فوق كتفها.
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