بالفيديو.. لحظة تقبيل الأميرة ريما بنت بندر يد خادم الحرمين

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الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بسفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان. وقال خادم الحرمين في مقطع الفيديو: “يا هلا يا ريما”، في حين قبّلت السفيرة يد خادم الحرمين. يذكر أن الأميرة ريما قدمت للسلام على خادم الحرمين ضمن الحضور من الجانب السعودي لاستقبال خادم الحرمين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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