شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض في درجات الحرارة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدً الجمعة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يستمرانخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن عودة تأثير التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم حيث يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على شمال ووسط وشرق المملكة وفرصة لهطول أمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.