شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحوار الذي دار بين خادم الحرمين ووزير الخارجية الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو جزءا من الحديث الذي دار بين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وتحدث خادم الحرمين في المقطع عن العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، كما عبر بومبيو عن سعادته للقاء خادم الحرمين.
وأكد بومبيو على التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، مشددا على وجود حاجة للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران.
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