شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إنشاء مسارات جديدة لقطار الحرمين في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، حقيقة إنشاء مسارات جديدة لشبكة قطار الحرمين وربطها مع المناطق الأخرى في المملكة.
وأضاف، في تصريحات له، أنه الجهات المختصة لا تفكر حاليا فى إنشاء أى مسارات جديدة مرتبطة بمسار القطار.
وأكد أن فكرة ربط القطار بمنطقتى حائل والقصيم من المدينة لا تزال مجرد فكرة، ولم يتم البت فيها بشكل نهائي بعد، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك الأفكار يحتاج لتخطيط ودراسة جدوى.
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