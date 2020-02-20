شكرا لمتابعة خبر عن 6 ساعات بمستشفى الملك سعود تنقذ يد مصاب من البتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ مقيم هندي الجنسية يبلغ من العمر 40 عام، بعد أن تعرض لكسر كاد أن يطيح بيده اليمنى.

وقامت طوارئ المستشفى باستدعاء الأطباء فور وصول الحالة، حيث تبين أن الرجل إصيب بكسر جراء سقوطه من السلم.وأوضحت الفحوصات أن المصاب كان يعاني من وجود كسر مفتوح في الذراع الأيمن، وأدى طرف الكسر البعيد إلى تمزيق العضلات والأوعية الدموية في الذراع، مما أدى إلى توقف تام للدم في الساعد و اليد اليمنى، كادت أن تسبب في حدوث الغرغرينا و البتر لليد اليمنى.

وقامت الفرق الطبية في الطوارئ وجراحة العظام و جراحة الأوعية الدموية بنقل الحالة فورًا إلى غرفة العمليات حيث تم نقل الدم للمريض، وأجرى فريق جراحة العظام تثبيت الكسر بواسطة صفائح داخلية في عملية استمرت 3 ساعات.

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ومن جهته، أجرى طبيب جراحة الأوعية الدموية الكشف عن القطعة المصابة من الشريان العضدي، وكانت تمتد لمسافة ۱۰ سم، وتم استئصالها والاستعاضة عنها بورید تم قطفه من الفخذ الأيمن.

وقام الطبيب بإجراء خياطة مجهرية وتثبيتها مكان الشريان المصاب وتم استعادة جريان الدم بشكل طبيعي للساعد واليد في عملية استمرت ثلاث ساعات أخرى.

كما تم متابعة المريض بشكل دقيق بعد العملية للإطمئنان على صحته.