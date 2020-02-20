شكرا لمتابعة خبر عن سعاد الشمري تطالب بعض الأمراء والشعراء بـ «التزام حدودهم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شنت الناشطة سعاد الشمري، هجومًا حادًا على بعض الأمراء والشعراء، مطالبة إياهم بإلتزام حدودهم والابتعاد عن الفتوى والتصدي لآراد نقد التراث والتجديد فيه.

وطالبت «الشمري» في تصريح لها، بعض الأمراض والشعراء بـ «التزام حدودهم» والابتعاد عن الفتوى أو التصدي لآراء نقد التراث والتجديد فيه، وفقًا لوصفها.

كما وصفت الطرف الذي تهاجمه، بأنهم ليسوا حراس للعقيدة كما أن واقعهم بعيد عن دروس العلم، مضيفة «مخالطين أناس علمائكم يعتبرونهم من الفسقة والمجاهرين».

وتورطت الشمري في مقطع فيديو مسرّب يزعم أنه بصوتها، إذ كانت تسيء فيه للدين الإسلامي ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو مانفته مرارًا.

Advertisements

كما دخلت في نقاش حاد مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إذ كانت تُنبهه من بعض محتكري الوطنية والدين، ليرد عليها بأنه غير مسؤولًا سوى عن نفسه، واصفًا أسلوبها بأنه غير مؤدب.

وكانت «صدى» قد نشرت قبل أسبوعين، مادة عن محاولة الشمري لإقحام الأمير عبدالرحمن بن مساعد في أزمة جديدة امتنع الأخير عن التورط فيها.

كما نشرت ردها على فيديو مسرب لها وهي تتطاول على سيدنا محمد “صل الله عليه وسلم” وعلى سيدتنا مريم عليها السلام وبعض رموز الدولة.