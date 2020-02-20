شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير القصيم يزور محمد القاضي للاطمئنان على صحته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن إبراهيم القاضي في منزله بمحافظة عنيزة, للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية , سائلًا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وأعرب القاضي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة، وحرص سموه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

حضر الزيارة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وعدد من أفراد أسرة القاضي.